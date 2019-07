Castello Summer, è la volta di Paolo Hendel

Il monologo che non ti puoi perdere. E’ quello di Paolo Hendel, comico toscano di lungo corso, famoso per le battute pungenti (mitico il personaggio di “Carcarlo Pravettoni”) che si esibirà domani sera a Castelfiorentino in un “recital” gratuito all’aperto, nell’ambito della rassegna di “Castello Summer” (negozi aperti fino alle ore 24.00)

La serata prenderà il via alle ore 20.00 con un aperinight “a lume di candela” che animerà le vie del centro cittadino (Corso Matteotti, via Garibaldi, via Bovio, via Ferruccio) accompagnato da un intrattenimento musicale e dall’apertura degli esercizi commerciali. Un’occasione in più per fare un po’ di shopping e magari passeggiare per le vie del centro, approfittando del calo di temperatura che si registra dopo cena.

Alle 22.00, in Piazza Gramsci, è in programma lo spettacolo di Paolo Hendel. Terzo appuntamento del “Teatro fuori dal teatro”, rassegna promossa dalla Fondazione Teatro del Popolo, il “Recital” propone alcuni tra i più avvincenti brani di repertorio dell’artista, con nuovi pezzi scritti in questi ultimi anni, ispirati all’attualità. Ancora una volta, l’ironia di Paolo Hendel ruoterà intorno all’uomo e alle sue contraddizioni, le sue debolezze, le sue paure. Dalla penuria di acqua potabile alla salute, dalla prevenzione ai vaccini. Una carrellata variopinta di personaggi alle prese con i loro problemi quotidiani.

Scritto da Paolo Hendel e Marco Vicari, lo spettacolo sarà allietato da musica dal vivo con Alessandro Bruno (alla chitarra, violino, flauto, sax e mandolino).

“Castello Summer” è promossa dall’Associazione del CCN “Tre Piazze” in collaborazione con il Comune di Castelfiorentino e Confesercenti..

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

