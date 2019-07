Cimitero di Sant'Andrea, problemi strutturali fanno lievitare i costi della manutenzione

Sono in corso al cimitero di Sant’Andrea degli importanti lavori di manutenzione straordinaria al tetto e al pavimento di un’ala che interessa circa 400 loculi.

I lavori sono iniziati dopo le festività natalizie per arrecare il minor disagio possibile ai parenti e agli amici dei defunti, iniziando dal rifacimento della copertura per eliminare i problemi di infiltrazioni che, negli anni, hanno causato il distacco dell’intonaco.

Al momento della demolizione dell’intonaco del solaio del primo piano si sono verificati numerosi sfondellamenti delle pignatte del solaio che hanno messo in evidenza una certa precarietà del ferro di armatura.

Una situazione che non era stato possibile valutare durante i saggi propedeutici effettuati prima di stilare il progetto, le verifiche si erano infatti fermate agli intonaci, alla copertura ed ai pavimenti, ma non alla struttura.

A seguito delle problematiche strutturali che sono emerse è stato affidato un incarico ad un ingegnere strutturista per nuove verifiche utili alla realizzazione di nuovi solai.

Dopo aver ricevuto a metà luglio l’autorizzazione a intervenire da parte dell’Ufficio del Genio Civile, i lavori sono ripresi.

In attesa di poter procedere alla demolizione ed al rifacimento dei solai sono stati portati a termine tutti i lavori che era possibile eseguire, come la impermeabilizzazione della copertura con una nuova guaina.

L’investimento previsto dal Comune inizialmente è passato da 180mila euro a 280mila euro. L’area interessata risulta ancora transennata e inaccessibili per motivi di sicurezza.

Per ripristinare la struttura sarà necessario demolire tutto il solaio del primo piano, non soltanto una porzione. In più, sarà fatta una sottocopertura del tetto, con inserimento di pannelli per evitare nuove infiltrazioni.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

