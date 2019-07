Cinema sotto le stelle a San Miniato, il programma

La grande estate della cultura a San Miniato non si ferma nemmeno ad agosto. Ritorna anche quest’anno la programmazione del cinema sotto le stelle, con otto appuntamenti sparsi nei diversi territori comunali. Le proiezioni sono a cura dell’Arci Zona Cuoio e della Fondazione San Miniato Promozione, con il patrocinio del Comune di San Miniato, e si svolgeranno per tutto il mese di agosto a Corazzano, Ponte a Egola, La Catena, San Miniato e San Miniato Basso (inizio spettacoli ore 21.30), l'ingresso è gratuito.

Si comincia domenica 4 agosto con Puoi baciare lo sposo per la regia di Alessandro Genovesi, film proiettato agli impianti sportivi di Corazzano, venerdì 9 agosto al Circolo Pannocchia a Ponte a Egola Eddie the eagle – Il coraggio della follia per la regia di Dexter Fletcher. Sabato 10 agosto al Circolo Arci a La Catena si proietta un classico Amici miei, regia di Mario Monicelli, mentre domenica 18 agosto in Piazza Duomo a San Miniato viene proiettato Sulla mia pelle per la regia di Alessio Cremonini. Mercoledì 21 agosto, ancora in Piazza Duomo a San Miniato, Veloce come il vento per la regia di Matteo Rovere, mentre sabato 24 agosto si torna al Circolo Pannocchia a Ponte a Egola con Il libro della giungla per la regia di Jon Favreau. Ultimi due appuntamenti alla Casa Culturale a San Miniato Basso: martedì 27 agosto con Se Dio vuole, per la regia di Edoardo Falcone, mentre venerdì 30 agosto Dio esiste a vive a Bruxelles per la regia di Jaco Van Dormael.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa

