Donna con coltello e ventenne con tirapugni, controlli a tappeto della polizia a Cinquale

Ancora controlli a tappeto nel weekend appena trascorso per la Polizia di Stato, soprattutto nei luoghi del litorale apuano dove, nel corso della stagione estiva, si registra un alto numero di presenze, nelle zone della Partaccia, Piazza Betti e di Cinquale di Montignoso. Nel mirino degli operatori, ancora una volta le pinete della Partaccia e l’area della Ex Colonia Motta, oggetto di continui quotidiani servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanza stupefacente.

L’attività di controllo è cominciata da venerdì sera. Le Volanti della Questura di Massa Carrara, coadiuvate delle pattuglie della Polizia Municipale di Montignoso, hanno intensificato i controlli al Cinquale, garantendo maggiore presenza e visibilità soprattutto in prossimità dei locali e delle discoteche presenti sul lungomare, così da evitare situazioni di disturbo per la quiete pubblica e prevenire fenomeni delittuosi connessi all’assunzione di bevande alcoliche.

Durante le attività esperite nei pressi della Piazzetta De André, le “pantere” della Polizia di Stato hanno sottoposto a controllo una persona colta in atteggiamento sospetto. La perquisizione personale, effettuata sul posto, ha avuto esito positivo: infatti, gli operatori hanno rinvenuto un “tirapugni” occultato da un giovane cittadino massese di 20 anni, incensurato. Per lui è scattata la denuncia per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.

Nello stesso contesto i vigili della Polizia Municipale di Montignoso hanno proceduto a serrati controlli su strada, in particolare sul litorale, elevando 5 contravvenzioni per violazioni previste dal Codice della Strada.

Nonostante il maltempo, i controlli sono proseguiti anche nelle giornate di sabato e domenica. I poliziotti delle Volanti hanno setacciato la zona dei campeggi, meta di numerosi vacanzieri, così da prevenire fenomeni delittuosi di tipo predatorio o connessi allo spaccio di sostanza stupefacente, e per evitare possibili azioni di disturbo della quiete pubblica.

Proprio in località Partaccia, gli Agenti hanno sottoposto a controllo un ventiseienne proveniente da altra Provincia, in vacanza a Massa, trovato nella disponibilità di modica quantità di marijuana. La persona è stata segnalata al Prefetto per uso personale di stupefacente, con successivo sequestro amministrativo della sostanza rinvenuta.

Le Volanti, nella notte di Domenica, intervenivano nuovamente in Piazza de André al Cinquale, ove era stata segnalata una donna armata di coltello che minacciava un avventore di un locale. Gli Operatori, intervenendo tempestivamente, procedevano a denunciare una donna di 40 anni, con numerosi pregressi criminosi, alla competente AG per Minacce Gravi e Porto Abusivo d’Arma.

Le operazioni di pattugliamento si sono protratte sino a tarda notte, soprattutto nelle aree del lungomare dove si registra un notevole afflusso di persone al termine degli eventi svolti nelle discoteche della zona.

Complessivamente, sono state controllate più di 80 persone e 15 autovetture.