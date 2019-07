Effetto Venezia, divieto di utilizzo di bottiglie/bicchieri di vetro e lattine

In occasione della 34°edizione di Effetto Venezia, la manifestazione estiva in programma da domani, mercoledì 31 luglio fino a domenica 4 agosto nel quartiere de La Venezia, è stata emessa come ogni anno l’ordinanza di divieto di utilizzo di bottiglie e bicchieri di vetro, nonché di lattine nelle aree di spettacolo.

Come misura straordinaria finalizzata ad assicurare l’incolumità pubblica, la sicurezza e il decoro urbano, l’ordinanza scatta dalle ore 18 di ciascun giorno della festa ( dal 31 luglio al 4 agosto) fino alle ore 7 del giorno successivo.

L’ordinanza prevede nello specifico:

- il divieto del consumo, della vendita e della somministrazione per asporto di bevande di ogni genere in bottiglie di vetro, bicchieri di vetro e lattine.

- il divieto di portare con sé all'interno dell'area ove si svolge la manifestazione Effetto Venezia, nonché di consumare e/o abbandonare bottiglie di vetro, bicchieri di vetro e lattine o comunque qualsiasi altro contenitore realizzato con tali materiali;

- gli esercizi abilitati alla ristorazione potranno somministrare bevande in contenitori di vetro o lattine ai propri avventori esclusivamente durante la consumazione dei pasti ai tavoli;

- è consentita la somministrazione ed il consumo delle bevande in bottiglie di vetro, bicchieri di vetro e lattine solo all'interno dei locali e nelle loro aree di pertinenza, pubbliche e/o private comunque assegnate in concessione, che aggettano anche sulla pubblica via.

Quanto all’ordinanza plastic free firmata dal sindaco Luca Salvetti, ma che entrerà in vigore con i suoi divieti a partire dal 15 agosto prossimo, Effetto Venezia edizione 2019 sarà già all’insegna di questa nuova disposizione green.

Come già annunciato il CCN del quartiere Venezia ha scelto infatti volontariamente di non usare plastica monouso durante i cinque giorni di kermesse.

