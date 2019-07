Festa de L'Unità di Limite, ospite l'ex ministro Fedeli

Un aperitivo con la segretaria del partito democratico della Toscana l’europarlamentare Simona Bonafè, domani, mercoledì 31 luglio, alle 19.00 alla Festa de L’Unità di Capraia e Limite, che si volge nella zona sportiva di Limite in via Togliatti.

Sarà l’occasione per fare due chiacchiere sugli argomenti che caratterizzano il dibattito politico, in questi giorni in cui la cronaca offre purtroppo spunti di ogni tipo.

Seguirà alle 21.30 un incontro dal titolo “Giovani, impegno e memoria” con la partecipazione dell’alfiere della Repubblica Bernard Dika, del partigiano Rolando Fontanelli e di Alessio Mantellassi, presidente del Consiglio Comunale di Empoli.

Giovedì 1° agosto alle 21.30 ospite della festa Valeria Fedeli, già ministro della pubblica istruzione del governo Gentiloni, per parlare di “Pd e la sfida dell’alternativa”, l’incontro sarà moderato dal giornalista Edoardo Antonini.

Venerdì 2 agosto il senatore Dario Parrini interverrà sul tema “Le idee del Pd contro la minaccia sovranista”, mentre il 5 agosto sanità al centro del dibattito “La salute per tutti: sfide e prospettive” al quale prederanno parte l’assessore regionale alla sanità Stefania Saccardi, il consigliere regionale Enrico Sostegni, membro della commissione sanità, Paolo Morello, direttore generale Ausl Toscana Centro. A moderare l’incontro la giornalista Francesca Pinochi.

La settimana si chiude sabato 3 agosto con il dottor Fabio Firenzuoli che parlerà di erbe popolari. famoso e accompagnerà i presenti alla scoperta delle proprietà benefiche della medicina naturale.

Gli incontri si terranno alle 21.30, se non diversamente indicato.

Il ristorante è aperto tutte le sere con in programma cene a tema.

La festa prosegue fino a domenica 11 agosto, per rimanere aggiornati sul programma basta seguire la pagina Facebook Partito democratico di Capraia e Limite.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa

