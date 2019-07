Festival Amedeo Bassi, musica in tutte le sue espressioni. Grande serata con La Bohème

La musica in tutte le sue forme è il collante del La Voce / Festival Amedeo Bassi, in programma da mercoledì 31 luglio a sabato 3 agosto nel borgo di Montespertoli.

La decima edizione del festival, dedicato al tenore tra i più famosi al mondo, ha come punta di diamante La Bohème di Giacomo Puccini, che sarà in programma in piazza Machiavelli giovedì 1 agosto. L'allestimento è a cura di Orfeo in Scena con il coro della Compagnia Lirica Livornese e l’Orchestra Domenico Scarlatti diretta dal Maestro Massimiliano Piccioli, per la regia di Stefano Mecenate.

Il programma, curato nella direzione artistica da Francesco Giorgi e Gianfranco Pedullà e sostenuto dal Comune di Montespertoli, si sviluppa tra musica sinfonica, opera lirica, cori gospel e musica etnica per comporre un caleidoscopio di voci che vuole restituire una fotografia del nostro tempo fatto di complessità e diversità di timbri capaci di colorare alla realtà di tante tonalità.

"Il comune di Montespertoli - dice Giorgi - anche quest'anno ci permette di rendere omaggio ad Amedeo Bassi, artista internazionale, grande viaggiatore, spesso interprete di opere prime e intellettuale attento alla cultura del suo tempo e attraverso di lui sottolineare la potenza della voce in tutte le sue espressioni, da quelle musicali a quelle della narrazione".

La Voce / Festival Amedeo Bassi fa parte dei progetti VOCI Piazze e Castelli dell'area metropolitana di Firenze Ovest, in collaborazione con le associazioni culturali dei territori coinvolti e con il sostegno dei Comuni di Lastra a Signa, Montespertoli, Montelupo Fiorentino, Signa.

Montespertoli 31 luglio – 3 agosto

Tutti gli spettacoli, ad eccezione della Boheme, sono a ingresso gratuito e adatti a tutte le età

Mercoledì 31 luglio

Ore 21.30 - Concerto di apertura Omaggio ad Amedeo Bassi che vedrà sul palco l’orchestra e coro della Nuova Filarmonica Amedeo Bassi. Precede il concerto l'intervento “A proposito di Amedeo...” a cura di Massimo Annibali e Silvano Sanesi.

Giovedì 1 agosto

Ore 19 - Il Castello di Sonnino Casa della memoria, interviene Marco Capaccioli. Interventi musicali Michele Sarti violino e viola, Marlene Fuochi, voce e fisarmonica.

Ore 21.30 - Voci all’Opera La Bohème di Giacomo Puccini. Opera in quattro atti. Orchestra e coro Orfeo in Scena diretta da Massimiliano Piccioli

Venerdì 2 agosto

Ore 19 - Le Voci dei bambini con D'Artagnan il mago delle bolle e le installazioni di giochiAmo giocamuseo

Ore 21.30 Voci dal mondo con la spettacolare Orchestra Multietnica di Arezzo diretta da Enrico Fink

Sabato 3 agosto

Ore 19 L'archivio dei Bardi nel castello di Poppiano, con gli interventi musicali di Salvo Pagliarello, chitarra, armonica e voce, e Angelita “Borges” Borgheresi, voce e percussioni.

Ore 21:30 Voci fuori dal coro con i pluripremiati Vocal Blue Train, coro funky/soul dalle sonorità moderne e accattivanti vincitori Grand Prix di Mosca 2019

Per tutta la durata del festival in Piazza del Popolo sarà aperto ai visitatori il Caffè delle voci, dove saranno protagoniste le associazioni locali con incontri d’approfondimento culturale e concerti di musica classica al tramonto.

I biglietti per la Boheme di Giacomo Puccini

Posto numerato:

Primo settore: 25 € intero 22 € ridotto

Secondo settore: 17 € intero 15 € ridotto

Diritti di prevendita: 2 €

Riduzioni: residenti Comune di Montespertoli, over 65, under 14, titolari di Carta Giovani e carta dello studente, portatori di handicap o soggetti con invalidità riconosciute (per ottenere la riduzione occorrerà la presentazione di opportuna documentazione. Per l'accompagnatore è disponibile un biglietto omaggio)

Prevendite

Prevendita online www.ticketone.it e presso i punti vendita del Circuito Boxoffice (compreso Coop Empoli; Ipercoop Lastra a Signa; Coop San Casciano Val di Pesa).

La vendita dei biglietti (senza costi di prevendita) si effettua il giorno dell'evento, giovedì 1 agosto, dalle 17, presso la biblioteca comunale 'Ernesto Balducci' (via Sidney Sonnino 1 - Montespertoli)

Link evento Facebook: https://www.facebook.com/events/2360574417544667/