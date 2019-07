Forte dei Marmi fuori dall'Unione dei Comuni: voto compatto per l'uscita

L'Amministrazione Comunale di Forte dei Marmi ha votato in blocco l'uscita dalla Unione dei Comuni col voto favorevole del consigliere di opposizione Elisa Galleni, consigliere d'opposizione anche nella stessa Unione dei Comuni, l'astensione di Michele Molino e Rachele Nardini e l'assenza di Giampaolo Bramanti per motivi di salute.

Il Sindaco Bruno Murzi ha illustrato le motivazioni alla base della importante decisione: “Devo purtroppo rimarcare i problemi di disservizio generati dalle attività congiunte in particolare Suap e Paesaggistica, servizi unificati nei quali il nostro Ente ha investito, soprattutto per la Paesaggistica, individuando appositi spazi e mettendo a disposizione persone per svilupparli, ma che poi hanno visto sorgere problematiche di vario tipo, compresa la richiesta di attribuire nuove posizioni organizzative non sostenibili dal nostro Ente. Da sottolineare è poi l'assenza di una volontà di coesione manifestata e già deliberata anche da altri Enti, in primis Pietrasanta, decisione che in sostanza ha fatto venir meno la necessaria continuità territoriale della Versilia storica. Una unione dei Comuni quindi che, di fatto, non ha mai funzionato, certamente anche per aspetti politici che non vanno nascosti ma che hanno da sempre impedito di svolgere i servizi unificati in modo adeguato. Il nostro Comune è ben in grado di proseguire in modo individuale oppure consorziandosi con i Comuni versiliesi in servizi associati, senza la necessità dell'esistenza di una struttura ingessata come quella della Unione. “In definitiva vogliamo essere liberi di scegliere e ponderare i servizi da associare, sempre in un ottica collaborativa che però sia anche snella e funzionale e non crei di fatto alcun disagio ai cittadini, primo e fondamentale obiettivo della nostra Amministrazione”.

Fonte: Comune di Forte dei Marmi - Ufficio stampa

