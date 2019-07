Gabriele Chiavacci nominato vice capogruppo della Lega a Empoli

Andrea Picchielli ha nominato Gabriele Chiavacci vice capogruppo della Lega. Queste le motivazioni dichiarate da Picchielli: "Chiavacci è un ragazzo giovane, ma che ha già mostrato di avere capacità e si è impegnato molto per la Lega negli ultimi mesi. Responsabilizzarlo e valorizzarlo, per farlo crescere nell'ottica di formazione della futura classe dirigente è lo spirito della Lega. I giovani hanno spazio anche per ricoprire incarichi dirigenziali e apicali ed anche come coordinatore provinciale Lega Giovani Firenze sono contento dei ruoli che i giovani leghisti ricoprono nelle nostre zone".

Chiavacci invece ha aggiunto: "Ringrazio il mio collega e amico Andrea Picchielli Coordinatore Provinciale Lega Giovani Firenze, per la fiducia che ha riposto nella mia persona nominandomi, al primo mandato consiliare, Vice-Capogruppo per la Lega Salvini Empoli. Sento forte l’impegno che ho assunto con i miei elettori e con tutti i cittadini ed è per questo che fin da subito mi sono impegnato a portare avanti le proposte e le idee presentate in campagna elettorale. Attenzione alle istanze dei cittadini e alla problematiche del territorio, saranno le linee guida che accompagneranno questo mio mandato unitamente alla passione per la politica e l’amore per la mia città. Ringrazio la Lega che candidandomi ha dimostrato di credere fermamente nei giovani come risorsa su cui investire per una futura classe dirigente, non a caso il gruppo della Lega di Empoli è quello con l’età media più bassa del Consiglio Comunale. Ringrazio gli elettori che ci sostengono e invito tutti coloro che sono stanchi del vecchio modo di fare politica a venirci a trovare presso il nostro ufficio di rappresentanza all'interno del comune della nostra città".

