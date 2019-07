Gino Turchetti nuovo responsabile della Lega per Montelupo

Gino Turchetti è stato nominato nuovo responsabile della Lega per Montelupo Fiorentino, con lo scopo di costruire una Lega locale strutturata e naturale punto di riferimento per tanti cittadini.

"La Lega ha ho deciso di investire su una persona stimata da tutti in paese per la sua coerenza e correttezza, uno storico rappresentante in loco delle nostre idee. La nomina di Gino porterà grande beneficio alla Lega a Montelupo Fiorentino e sarà sicuramente uno dei volti su cui investire per il rinnovamento in tutta l'area dell'Empolese Valdelsa, puntando, come più volte da me dichiarato, su una squadra di persone nuove, dinamiche e capaci". Così ha motivato la propria decisione il segretario provinciale Alessandro Scipioni.

"Mi ritengo onorato dell'incarico avuto dal Segretario provinciale Alessandro Scipioni, cercherò di far crescere anche a Montelupo la Lega, lavorando tra la gente, ascoltando le problematiche del territorio per poi attuare il cambiamento, nella politica locale. Voglio che le giovani generazioni si riavvicinino al mondo della politica per imprimere l'amore per la nostra Patria, le nostre tradizioni, la nostra identità" ha dichiarato Turchetti commentando la sua nomina.

Fonte: Lega Provinciale Firenze - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino