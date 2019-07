Grande struttura di vendita fra via Palagetta e viale Libero Roti: approvata la variante

Il Consiglio Comunale nel giugno 2019 ha adottato la variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico e contestualmente il piano attuativo di una Grande struttura di vendita che sorgerà in un terreno situato fra via Palagetta e viale Libero Roti, la prosecuzione della Circonvallazione sud verso San Donnino.

Le modifiche proposte con questa variante riguardano l'introduzione della possibilità di realizzare una grande struttura di vendita.

"Con la presente variante al Regolamento Urbanistico - sottolinea l'Assessore Di Fede - ci si prefigge di individuare una nuova e specifica destinazione d'uso dei suoli, le cui disposizioni siano applicabili ad ambiti chiaramente rappresentati in cartografia e che abbiano

quantità definite a priori, anche in combinazione con quelle già previste per le medie strutture di vendita"

Il piano attuativo è accompagnato dalla messa a disposi zione da parte dei proponenti delle aree necessarie al prolungamento della Circonvallazione EST con via di Padule e delle aree per la realizzazione della Cassa di Compensazione e Laminazione necessaria alla messa in sicurezza idraulica dell'intervento proposto.

Inoltre i Proponenti in Convenzione dovranno garantire il finanziamento del Piano Urbano del Traffico che sarà il prossimo atto di governo del territorio di accompagnamento del Piano Operativo e dovranno consegnare all'Amministrazione Comunale il progetto definitivo del segmento di Circonvallazione Est che collega il tratto a sud della circonvallazione di Campi Bisenzio con via Prunaia e quindi il Ponte di Maccione verso l'Osmannoro.

Fonte: Comune di Campi Bisenzio - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Campi Bisenzio