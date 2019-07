Imprese, Mugnai (Fi): "Fiduciosi su acquisizione Abb Terranuova da parte di Fimer, nuove assunzioni"

“Assieme al collega On. Andrea Mandelli, questa mattina ho incontrato il chairman dell’azienda Fimer, Ambrogio Fabrizio Carzaniga, che ha avviato l’acquisizione dell’asset del solare della società Abb, in particolare lo storico stabilimento aretino di Terranuova Bracciolini dove si producono inverter. Un incontro che ho molto apprezzato soprattutto per la ribadita volontà di mantenere stabili gli attuali livelli occupazionali, sia per quanto riguarda gli occupati diretti che per quelli dell’indotto. Siamo in presenza di una chiara operazione industriale che permetterà alla Fimer di passare da ottavo a quarto player mondiale del settore, il che dà la misura dell’impegno e della determinazione profusi in questa operazione che, visto il radicamento della società subentrante e le prospettive di sviluppo, potrebbe rapidamente determinare addirittura la necessità di procedere a nuove assunzioni”.