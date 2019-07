Incidenti ai poli opposti di Firenze: grave un 51enne

Due incidenti ai lati opposti della città. Questa mattina la Polizia Municipale è intervenuta in due sinistri, rispettivamente in via Pretese e viale Europa. Il primo, avvenuto intorno alle 5, ha coinvolto un scooter con a bordo due persone. Il mezzo stava transitando in via Pratese in direzione Firenze quando, per cause ancora da accertare, all’altezza del deposito bus il conducente ha perso il controllo cadendo a terra, insieme al passeggero. Lo scooterista, un cittadino filippino di 51 anni, è stato portato in ospedale in gravi condizioni. Meno seri i danni riportati dal passeggero, connazionale del conducente. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi in via Pretese è stato istituito un senso unico alternato, rimasto in vigore fino alle 7. Sul posto è intervenuta una pattuglia dell’Autoreparto che sta ricostruendo la dinamica dell’incidente. Qualche ora dopo, dalla parte opposta della città, il secondo incidente. In viale Europa all’altezza di via Andorra un pedone è stato urtato da un furgone. Secondo la prima ricostruzione della Polizia Municipale l’uomo, un fiorentino di 52 anni, stava attraversando via Andorra verso via San Marino quando, per ragioni da accertare, sarebbe stato urtato da un furgone che proveniente da via Andorra stava svoltando in viale Europa in direzione Bagno a Ripoli. Il 45enne è stato portato in ospedale per accertamenti ma le sue condizioni non sembrano gravi. Alla guida del furgone è risultato un cittadino romeno di 38 anni residente a Siena. Alla dinamica dell’incidente stanno lavorando gli agenti dei Reparto di Gavinana e dei vigili di quartiere. La circolazione non ha subito disagi rilevanti.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

