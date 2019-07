Con la minicar in Fi-Pi-Li colpisce poliziotto con un pugno: arrestato

Sulla Fi-Pi-Li all’altezza di Pontedera (PI), nella notte tra sabato 27 e domenica 28 luglio, una pattuglia della polstrada di Empoli ha fermato una minicar Ligier diretta verso Firenze. Il conducente, un 28enne originario di Napoli ma residente a Santa Maria a Monte (PI), non solo non poteva prendere quella strada con quel veicolo, ma stava procedendo ad un’andatura incerta e non lineare. Lui aveva l’alito che odorava di vino, tant’è che l’etilometro ha registrato un tasso alcolemico di 1,38 g/l. Alle contestazioni mosse ha reagito male, dapprima con frasi senza senso, poi minacciando e sferrando un pugno al volto di uno dei poliziotti che, visitato presso l’ospedale di Pisa, se l’è cavata con 4 giorni di prognosi. L’uomo è stato arrestato per resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale, ma verrà giudicato pure per aver guidato in stato di ebbrezza. La Polstrada gli ha ritirato la patente e sequestrato la minicar, multandolo con circa 100 euro per essere entrato con quel veicolo sulla S.G.C..

