Lifesaving, nuovi record societari per la Nuoto Valdinievole

Quattro nuovi record societari stabiliti dalla squadra del Salvamento dell'Asd Nuoto Valdinievole ai campionati italiani estivi Lifesaving (categoria esordienti, ragazzi, junior, cadetti e senior) disputati allo stadio del nuoto di Roma. I 30 atleti, accompagnati dagli allenatori Carlo Bernava e Stefano Giannini, hanno sfoderato ottime prestazioni, centrando buoni piazzamenti a livello individuale e di staffetta. Irene Martino (2002, cadetti) e Matilde Magrini (2005, ragazzi) chiudono in un'ottima decima posizione, stabilendo il primato societario, rispettivamente nei 100 metri trasporto manichino (1'00'' e 61) e nei 100 metri trasporto manichino con pinne (1'04'' e 65). Ottavo posto e record societario per le due staffette 4x50 mista junior (1'41'' e 52), formata da Leonardo Pagni, Federico Dal Cerro, Alessandro Bicchielli e Davide La Montagna, e la 4x50 mista cadette (1'53'' e 66) con il quartetto Gaia Parlanti, Manuela Antoi, Irene Martino e Michelle Petruzzelli. Da registrare il 6° posto di Irene Martino nei 100 trasporto manichino pinne e torpedo. Irene è 19esima nei 200 super lifesaver Nei 100 metri trasporto manichino con pinne La Montagna (2002, junior) è 17°, Riccardo Porciani (2004, ragazzi) è 18°, Fabio Calistri (2003, ragazzi) e Lucchesi Bicchielli (2001, junior) sono ventesimi e Francesco Marchini (2000, cadetti) arriva 23°.Matilde Magrini termina 12esima nei 100 trasporto pinne e torpedo. Buoni piazzamenti anche per altri nuotatori del Nuoto Valdinievole. 15° posto per Ginevra Iannotta (2006, ragazzi) nei 100 nuoto ostacoli e Petruzzelli(2002, cadetti) nei 100 trasporto manichino pinne e torpedo. Quest'ultima termina al 17° e 24° posto nei 200 superlifesaver e 200 ostacoli. Gaia Parlanti (2001, cadetti) è 21esima nei 50 trasporto manichino. Due posizioni sotto chiude Calistri nei 100 trasporto pinne e torpedo. 24° posto per La Montagna (100 trasporto manichino pinne e torpedo), Magrini (200 metri superlifesaver) e Federico Dal Cerro (2004, junior) nei 100 metri percorso misto. Negli Esordienti Vittoria Pelagotti (2007) è tredicesima nei 50 trasporto manichino e 17esima nei 50 metri ostacoli e 50 manichino con pinne.Ginevra Simoni e Leonardo Pagni, entrambi del 2007, chiudono al 24° posto nei 50 metri manichino con pinne e 200 metri pinne e torpedo. Il Nuoto Valdinievole chiude al 10° posto nella classifica finale per società negli Esordienti A, 20° nei cadetti, 21° nei ragazzi, 32° nella categoria junior ed è 33° nei Senior. Nei "ragazzi" hanno partecipato anche Gabriele Iuliucci e Marco Tambellini, entrambi del 2003,Riccardo Porciani (2004), Jenny Postiau, Giaele Sarti e Sara Zerellari, tutte del 2005, Alena Pellegrini e Giada Amato, entrambe classe 2006. Negli junior sono scesi in vasca Marco Accinno (2002) e Martina Lupetti (2003) mentre per gli Esordienti hanno gareggiato anche Bianca Ruzzi e Vittoria Maraviglia, entrambe del 2007, Leone Mercanti, Lorenzo Ramello e Amos Niccolai, tutti e tre del 2006.

Fonte: Nuoto Valdinievole

