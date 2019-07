Liolà di Pirandello per 11Lune, ultimo spettacolo con fuochi d'artificio

Liolà di Luigi Pirandello sarà l'ultimo appuntamento all'Anfiteatro Fonte Mazzola con il festival 11Lune di Peccioli, giunto quest'anno alla 15esima edizione. Il gran finale è atteso per mercoledì 31 luglio ore 21,30. 11Lune saluta il suo pubblico con la consueta festa finale con fuochi d’artificio e delizie del territorio. Lo spettacolo è a ingresso gratuito.

Liolà, le note sullo spettacolo

Liolà, è una commedia d’ambiente siciliano, che trae spunto, dal quarto capitolo del “Fu Mattia Pascal” e dalla novella “La mosca”.

In questa edizione, abbiamo scelto di collocare il periodo storico a cavallo dei primi anni ’40, mentre il contesto scenografico ci riporta al borgo marinaro di Porto Empedocle, con le costruzioni di un bianco accecante che le incastona perfettamente nel paesaggio della scala dei Turchi, adiacente la casa natia di Pirandello.

Questo espediente consente una ricollocazione oltre che di luogo anche delle caratteristiche dei personaggi: Liolà è un don Giovanni senza morale, che con il suo comportamento, scombussola l’apparentemente morigerata società in cui si muove. Zio Simone Palumbo diventa un commerciante di zolfo che governa le attività economiche del borgo, tentando di camuffare con le ricchezze, la sua impotenza.

Accanto a lui, si muove uno spaccato di società dove attraverso intrighi, vendette incrociate, domina la brama di benessere materiale, che pervade gli altri personaggi.

In particolare la Zia Croce e sua figlia Tuzza ma dalla quale non è immune la stessa Mita, che ha accettato spronata da sua Zia Gesa, di sposare il ricco Zio Simone, per acquisire una solida posizione sociale.

Se è vero che la gioia di vivere, la spensieratezza della commedia, prevalgono su qualsiasi tipo di complicazione intellettualistica, qui Liolà, il trasgressore delle regole, è l’unico personaggio positivo, mentre gli altri sono interessati, egoisti e gretti. Ma un senso di giustizia lo induce a infrangere le regole della moralità comune, spontaneamente senza rendersene conto.

Questa commedia fa ridere ma non è gioconda, è allegra con cattiveria a spese di tutti. Nel testo, si sente sempre la presenza di un ingegno creatore, che ha quasi la tristezza dell’opera che immagina e una superiore ironica pietà dei personaggi, che egli fa ridere.

Come disse Antonio Gramsci “Liolà è il prodotto migliore dell'energia letteraria di Luigi Pirandello, è una commedia che si riattacca ai drammi satireschi della Grecia antica, Mattia Pascal, il melanconico essere moderno, vi diventa Liolà, l'uomo della vita pagana, pieno di robustezza morale e fisica”.

Liolà

di Luigi Pirandello

con Giulio Corso

con la partecipazione di Enrico Guarneri

e con Roberta Giarrusso, Caterina Milicchio, Ileana Rigano, Margherita Patti

e Alessandra Falci, Sara Baccarini, Federica Breci

e con Anna Malvica nel ruolo di Zia Croce

Scene e costumi Carlo de Marino

Musiche Mario d’Alessandro e Roberto Procaccini

Adattamento e regia Francesco Bellomo