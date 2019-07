Trovati morti in strada due uomini nello stesso giorno

Trovato morto in strada ieri sera a Follonica un 32enne di origine romena. Le ragioni della dipartita potrebbero essere individuate in un malore dato che, secondo quanto appreso non ci sarebbero segni di violenza sul corpo. Dopo l'allarme dato al 118, sono giunti i sanitari e i carabinieri. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia.

Il caso ha delle somiglianze con un'altra morte avvenuta ieri nel Sud della Toscana, ad Arezzo. In via Provenza un 52enne del luogo è stato trovato senza vita in un'auto parcheggiata. La polizia è giunta sul posto e i primi soccorsi inviati dal 118 ma non c'era più nulla da fare. Malore o overdose sono le principali piste, anche se non si esclude alcuna ipotesi. Il corpo è a disposizione dell'autorità giudiziaria all'ospedale San Donato.

