Muore al pronto soccorso dopo 6 ore, audit clinico e autopsia a breve

Si è svolta stamattina la pre-analisi degli eventi ed è stata esaminata la documentazione sanitaria ed il percorso assistenziale relativi a Joann Zinkand, paziente americana residente a Pistoia di 74 anni, deceduta nei giorni scorsi nel pronto soccorso dell'ospedale San Jacopo.

La pre-analisi è stata condotta dal rischio clinico aziendale per accertare l’adesione alle procedure diagnostiche e terapeutiche e verificare l'attività organizzativa svolta nel pronto soccorso nella notte del decesso. Hanno inoltre fornito il loro contributo attivo il personale medico e infermieristico del DEA unitamente alla direzione sanitaria ed infermieristica del presidio San Jacopo.

Per quanto riguarda la patologia riscontrata dai medici nella paziente essa sarà provata solo dall’esame autoptico definitivo.

Quanto acquisito oggi sarà discusso all’interno dell’Audit clinico che è stato programmato per la fine di agosto e svolto in collaborazione con il rischio clinico regionale. (Secondo quanto appreso, è questione di giorni prima che venga fissata l'autopsia, NdR).

Tutte le notizie di Pistoia