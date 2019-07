"Non denunciatemi, sono un piccolo coltivatore": sequestrata piantagione di marijuana a Empoli

Piantagione di cannabis in un terreno abbandonato a Ponzano di Empoli, vicino a via dell'Ulivo sotto il ponte della Fi-Pi-Li. Lo ha scoperto la polizia del luogo, guidata dal dirigente Francesco Zunino, trovando 13 piante per un totale di 1,5 kg e 3 barattoli di vetro con la marijuana già essiccata, per un totale di 2,8 kg contenitori inclusi. Il tutto è stato sequestrato. Sono in corso indagini per risalire all’ignoto responsabile della piantagione illegale, che, sul posto, faceva anche trovare agli agenti di Polizia un foglio con l’invito a non denunciarlo in quanto era solo un piccolo coltivatore.

