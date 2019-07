In oltre 40 mila ai Giovedì sotto le Stelle. Confesercenti e Città Futura: "Grandissimo successo"

Oltre 40 mila partecipanti per i sei appuntamenti del 2019 dei “Giovedì sotto le stelle”, le serate nel Centro di Scandicci dal 20 giugno al 25 luglio con i negozi aperti e tante iniziative tra cui i Mercati by night, lo Sbaracco e lo Sbaracchissimo. “Questi ultimi anni lo dimostrano, gli acquisti serali piacciono e piacciono sempre di più – dice l’assessore allo Sviluppo economico Andrea Franceschi – i Giovedì sotto le Stelle con i negozi aperti e le tante attività organizzate dal Consorzio Città Futura e da Confesercenti sono un pretesto per uscire la sera, magari approfittando anche del fresco al termine di giornate estive, ma sono anche tanto di più: sono un momento di festa per la comunità, sono l’occasione per accogliere tante persone da fuori Scandicci che arrivano soprattutto grazie alla tramvia, sono insomma momenti importanti d’incontro per tutti. I Giovedì sotto le Stelle sono apprezzati dai commercianti e sono senza dubbio attesi dai cittadini, prova ne è il numero sempre crescente di partecipanti che quest’anno sono stati oltre 40 mila, cinquemila in più dell’anno scorso”.

Gioco, musica e balli di gruppo, attività sportive, ma anche artigianato, enogastronomia, mercati serali, hanno fatto da cornice e da supporto alle aperture serali dei negozi del centro cittadino. Vittoriano Farsetti Presidente del Consorzio Centro Commerciale Naturale Scandicci Città Futura, esprime grande soddisfazione "per l’importante riscontro in termini di partecipazione di pubblico agli eventi del Giovedì sotto le Stelle. Un programma ricco e variegato che nell’insieme è risultato ben articolato e idoneo a valorizzare la rete distributiva del centro cittadino. La rassegna estiva nota come I Giovedì sotto le Stelle di Città Futura comprendeva ben quattro Mercati by Night organizzati da ANVA - Confesercenti che hanno visto la partecipazione di numerose imprese del settore ambulante, circa cinquanta per ogni mercato”.

Le aree interessate dalla manifestazione coincidono con le strade e le piazze del centro cittadino, dove si sviluppa buona parte del Centro Commerciale Naturale di Scandicci Città Futura, e precisamente l’asse Resistenza – Pascoli - Togliatti – Matteotti e le aree adiacenti. Moltissime le iniziative e le attrazioni: dagli artisti strada itineranti ed animazioni “rivolte in particolare ai bambini e alle famiglie senza trascurare la fascia dei ragazzi con serate di musica e ballo. Si sono creati elementi ed occasioni di aggregazione e svago fra fasce di età diversificate e con particolare attenzione verso un target familiare, ma senza trascurare i giovani”.

“Un aspetto che ci preme sottolineare è il coinvolgimento attivo del tessuto imprenditoriale ed associativo locale: da quello sportivo, al ricreativo e culturale. Le imprese associate a Città Futura che sono state coinvolte, hanno partecipato attivamente alle serate con proposte particolari ed attività promozionali di richiamo”, si legge in una nota di Confesercenti Metropolitana di Firenze.

Importanti riscontri hanno prodotto le iniziative “Sbaracco” e “Sbaracchissimo” dove i principali protagonisti sono stati i negozi dislocati lungo l’asse del centro cittadino, allargato ad imprese dei quartieri limitrofi ai quali è stata offerta questa occasione.

“Con piacere - afferma Farsetti - abbiamo riscontrato l’apertura di pressoché tutte le attività del centro cittadino. L’affluenza è stata numerosa e stimata ad alcune migliaia di persone per ogni serata con punte significative per le serate musicali e sportive”.

Daniele Spinelli – Presidente Confesercenti Scandicci – esprime “grande soddisfazione per la riuscita delle iniziative e plaude all’attività del Consorzio Città Futura, che supportiamo con impegno diretto e che siamo certi possa crescere ancora e sviluppare, insieme a Confesercenti, nuove iniziative. Questo anche alla luce delle novità introdotte dalla nuova normativa regionale in materia di commercio, che vede nei centri commerciali naturali strumenti centrali per valorizzare i centri urbani e le imprese che vi operano”.

Grazie al contributo dell’Amministrazione Comunale, al supporto di Confesercenti e di ANVA che ha realizzato i Mercati By Night, “il Consorzio è riuscito a realizzare questi eventi che sono state occasioni importanti per far stare insieme le persone nelle vie e nelle piazze del centro cittadino oltre che, chiaramente, possibili occasioni di lavoro per le nostre imprese. Un importante gioco di squadra che ha visto protagonista il consorzio e le imprese associate che hanno regalano alla città vivacità ed occasioni di incontro”.

“Ringraziamo – conclude Farsetti - tutte le associazioni che hanno contribuito alla riuscita delle serate: UISP Scandicci, Rugby Club Sportivo Scandicci, Scuola d’Arte Marzia Pieri, ASD New Happy Dance, ASD Jazz Club, Centro Fitness Club, Palestra Athena Scandicci, ASD Scuola del Fiume, Open Cafè, Associazione Dragonfly. Chiaramente un grazie alle nostre imprese associate”.

