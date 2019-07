Opera in piazza Farinata, all'accoglienza ci pensano gli studenti del 'Ferraris-Brunelleschi'

Un gremito pubblico quello presente venerdì 26 luglio in piazza Farinata degli Uberti per assistere alla Traviata di Giuseppe Verdi in occasione della quarta edizione di "Opera in piazza".

Lo spettacolo è stato diretto dal Maestro Roberto Gianola e dal regista Guido Zamara mentre il Centro Studi Musicali Busoni ne ha curato la produzione con la consulenza artistica di Lorenzo Ancillotti. Nella piazza adibita a platea hanno seguito lo spettacolo anche il sindaco Brenda Barnini e alcuni rappresentanti della giunta comunale.

Il servizio di accoglienza è stato affidato a sette alunni dell’omonimo team dell'I.I.S. “Ferraris-Brunelleschi”, Massimiliano Bollini, Noemi Francioni, Luna Martorana, Mattia Parti, Riccardo Russo, Irene Sabatini e Leonardo Zotta seguiti dai docenti Silvia Desideri, Laura Moroni e Teresa Zuffanelli. Inoltre, i ragazzi del Team Accoglienza del “Ferraris – Brunelleschi” hanno preso servizio anche in occasione dell’evento “Nell’ottica di Leonardo” a Vinci il 20 Luglio. Nello specifico erano presenti gli alunni Lorenzo Avuri, M. Vera Bacigalupo e Sara Migliori. Un gruppo di ragazzi che, nonostante le vacanze estive siano iniziate da circa due mesi, continuano a lavorare portando avanti con serietà il nome dell’Istituto.

Fonte: Iis 'Ferraris-Brunelleschi' di Empoli

Tutte le notizie di Empoli