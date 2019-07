Parlateci Di Bibbiano: Lega Pontedera in piazza per gli affidamenti

Angeli e Demoni, il caso degli affidamenti illeciti, dello sradicamento di bambini dalle proprie case verso nuove famiglie, ritenute più idonee. Una vicenda partita da Bibbiano, in Emilia Romagna, e diffusa a macchia d’olio nell’opinione pubblica e nella politica di tutto lo stivale.

Dall’inizio di luglio, l’inchiesta si è gonfiata come il numero degli indagati, saliti a 29. Tra queste persone si trovano la Onlus ‘Hansel e Gretel’ centro privato specializzato per minori gestito da due coniugi psicoterapeuti, oltre che a funzionari pubblici, assistenti sociali e lo stesso sindaco del comune Reggiano Andrea Carletti.

La vicenda ha destato non pochi polveroni politici, mettendo in risalto l’appartenenza Pd di Carletti, arrestato lo scorso 27 giugno e indagato nella vicenda per falso e abuso d’ufficio: avrebbe secondo le accuse omesso delle procedure di trasparenza sull’affidamento dei minori, recando vantaggio alla Onlus.

Ad oggi la politica italiana è spaccata in due: una crepa profonda aperta da due visioni diverse della faccenda.

Chi difende l’operato del sindaco Pd, che non ha intenzione di dimettersi dichiarando di “Aver sempre agito con trasparenza”. Dallo stesso partito nazionale arrivano messaggi di solidarietà per Carletti, catapultato dalla scena politica locale di un comune con quasi 11mila abitanti, all’attenzione nazionale.

Dall’altra parte troviamo gli altri partiti come la Lega, la quale sia centrale che periferica, continua nella ricerca della verità che andrebbe oltre il presunto danno economico dell’amministrazione bibbianese, e che si sofferma sulle modalità di affidamento dei minori.

Così come in tante regioni, province e comuni, anche a Pontedera la Lega locale è scesa in piazza per il caso Bibbiano.

Un gruppo di manifestanti capitanati da Rebecca Stefanelli, consigliere comunale e capogruppo Lega, si sono ritrovati in Piazza Curtatone e hanno sfilato fino alle porte del Municipio, dove li attendeva la riunione con il Sindaco Matteo Franconi.

Come dichiarato da Stefanelli, la Lega non avrebbe avanzato una mozione perché già presentata dagli esponenti di Fratelli d’Italia. Ma proprio a quest’ultima il partito apporrebbe due emendamenti, esplicati dalla consigliera: “Come prima cosa chiederemo al Comune che verifichi i titoli di coloro che lavorano nei servizi sociali e come psicologi a Pontedera” riferendosi al titolare della Onlus indagata a Bibbiano Foti, non in possesso di laurea.

“Il secondo emendamento riguarderà la richiesta di creazione di una commissione consiliare semestrale, dedicata all’ascolto dei genitori coinvolti nelle procedure di affidamento. Questo per anticipare la tutela, indagando se gli iter previsti saranno trasparenti e, nel caso, poter prevenire tramite campanelli d’allarme una faccenda come quella successa in Emilia Romagna”.

Margherita Cecchin

Tutte le notizie di Pontedera