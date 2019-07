Portafoglio con 1000 euro torna alla proprietaria: la Municipale lo trova e la rintraccia sui social

Oltre mille euro in contanti e documenti. È il contenuto del portafoglio perduto da una turista straniera e ritrovato dalla Polizia Municipale. Il fatto risale a qualche giorno fa. Una pattuglia dei vigili di quartiere, in piazza della Repubblica per alcuni controlli, ha notato un portafoglio abbandonato a terra. All’interno il passaporto e più di mille euro in contanti. Gli agenti hanno cercato il nome della proprietaria tramite i social network e sono riusciti a rintracciarla. Si tratta di una turista spagnola che durante una passeggiata in centro con un amica aveva perduto il portafoglio, scivolato fuori dalla borsa a causa di uno strappo. Il borsello è stato quindi riconsegnato alla giovane che ha ringraziato gli agenti per il ritrovamento.