Mancano 10mila posti tra professori e personale Ata in Toscana. Conferenza Cgil

Gli anni passano, cambiano i ministri, ma la storia si ripete ogni anno. Molto grave il ritardo con cui, ad oggi, non siano stati resi ancora noti i contingenti delle immissioni in ruolo Docenti e Ata.

Nonostante le molte rassicurazioni ricevute in sede sindacale e i ripetuti annunci fatti dal ministro Bussetti, nulla si sa degli oltre 58.000 posti Docenti e degli 8.408 posti Ata (quelli necessari per garantire la copertura del turnover).

Questo inspiegabile silenzio conferma le difficoltà dei vertici ministeriali e del governo a fornire una programmazione delle risorse adeguata alle necessità delle scuole e in discontinuità rispetto al passato prossimo, ma soprattutto incapace di dare risposte certe ai precari della scuola ed alle famiglie.

Sono davvero troppi i ritardi che mettono a rischio l'avvio dell'anno scolastico: da quelli legati alle nomine in ruolo, al conferimento delle supplenze, ai bandi dei concorsi ed allo svolgimento dei concorsi in essere, fino alla copertura dei posti liberi di Dirigenti Scolastici (Ds) e dei Direttori dei servizi generali e amministrativi (Dsga).

Sono oltre 10.000 i posti vuoti in Toscana tra Docenti ed Ata, preoccupante è la situazione del sostegno e del personale Ata. Faremo il punto sui numeri e analizzeremo la situazione Toscana in una conferenza stampa nella sede regionale di via Pier Capponi a Firenze.

Fonte: Cgil Toscana - Ufficio stampa

