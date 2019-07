Casa della Salute Gambassi Terme, l'inaugurazione: già attivo il Punto Prelievi

Da domani sarà attivo il punto prelievi all’interno della nuova Casa della Salute di Gambassi Terme in via Volterrana, 31. Il servizio è garantito settimanalmente, ogni mercoledì dalle ore 7 alle ore 8.30, ed è possibile usufruirne senza prenotazione recandosi direttamente al primo piano della struttura nel giorno dedicato ai prelievi ematici.

Durante il periodo dei lavori di realizzazione della Casa della Salute il servizio prelievi, per permetterne il regolare svolgimento, è stato temporaneamente trasferito all’interno dello stabilimento “Terme della Via Francigena”. L'Asl ringrazia la struttura per la disponibilità dimostrata.

L’ambulatorio prelievi è una delle attività presenti all’interno della Casa della Salute di Gambassi Terme che sarà inaugurata venerdì mattina alle 11.

Fonte: Asl Toscana Centro

