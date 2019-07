Rione Il Ponte, nuovo direttivo: Ali El Khaddar presidente, Stefano Parri vice

Un nuovo direttivo e una nuova struttura per il Rione Il Ponte a Ponte a Egola. Ali El Khaddar diventa presidente, il suo vice sarà Stefano Parri. I consiglieri saranno Luca Brogi, Andrea Sarno, Mohamed El Khaddar, Giovanni Di Piazza, Luigi Scelzo, Valentino Massari, Filippo Turini, Tommaso Turini, Filippo Malucchi e Leonardo Malucchi.

Queste le prime parole del presidente Ali El Khaddar: "Ringrazio il Rione il Ponte e tutti i suoi membri per la fiducia e per l'incarico conferitomi di presidente. Il nostro obiettivo è chiaramente quello di portare avanti tutte le iniziative del rione e di partecipare a tutti gli eventi sia all'interno della settimana del palio, sia nell'intera annata permettendo così, di vivere il rione 365 giorni l'anno. Il Ponte è una piccola realtà ma con un enorme potenziale, composta ora da ragazzi e ragazze che renderanno possibile la rinascita di un grande rione"

Il vice Parri invece ha aggiunto: "Ho accettato con molto entusiasmo questa sfida stimolante ed impegnativa per cercare di far rinascere un rione storicamente molto importante e prestigioso per tutto l'ambiente palio. È stato creato un organigramma totalmente nuovo, composto da ragazzi e ragazze del rione di cui personalmente ho piena stima e fiducia, che saranno supportati dai rionali storici del Ponte e mi auguro da tante nuove persone che avranno il piacere di condividere con noi delle belle emozioni e momenti di spensieratezza; l'intento è quello di creare una comunità che sia una grande famiglia unita, tutti noi crediamo fortemente in questo. Ieri (29 luglio) sono state discusse molte idee di rinnovamento, tra cui alcune che trovo veramente accattivanti e soprattutto innovative, al giorno d'oggi è fondamentale stare al passo con i tempi. Non mi nascondo, oltre alle tante idee di cambiamento, abbiamo un grande obiettivo: vincere la corsa del caratello. Con l'edizione appena passata sono 22 gli anni di digiuno: veramente tanti. Sappiamo benissimo che non sarà facile ma faremo di tutto per invertire la rotta, anche con l'aiuto di nuovi validi innesti ed aspettando pazientemente la validissima squadra dei bambini del minicaratello che ci garantisce un gran futuro. Torneremo. Infine desidero ringraziare l'ex caporione Filippo Falorni e tutti i rionali per tutto il lavoro svolto fino ad oggi e per aver contribuito a sviluppare una sede (l'ex Bar Torino) che è un orgoglio per tutti noi rionali e che rappresenta un ambiente ideale per rinascere".

Il Rione Il Ponte è anche social: sono attivi infatti sia la pagina Facebook sia quella Instagram (@rioneilponte).

Tutte le notizie di San Miniato