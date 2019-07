Rubano portafogli con 3mila euro, due arresti a Arezzo

Una 46enne di Arezzo e una 28enne di Reggello, entrambe con precedenti, sono state arrestate per il furto di un portafogli avvenuto il 27 luglio in un bar in zona Pescaiola, alla periferia di Arezzo. Il portafogli aveva all'interno ben tremila euro al momento della rapina. Le due sono entrate nel bar per la colazione e, con la scusa di andare in bagno, si sono avvicinate alla cucina, appropriandosi di un portafogli contenuto in una borsa, per poi uscire.

La proprietaria dell’esercizio commerciale ha notato che una delle due stava nascondendo qualcosa sotto il vestito e, insospettita, ha effettuato un controllo rendendosi conto del furto e chiamando immediatamente il 112. Le pattuglie sono riuscite a individuare le responsabili, che sono state fermate e condotte presso il Comando Carabinieri dove, sottoposte a perquisizione da parte di personale femminile, sono state trovate trovate in possesso della refurtiva.

Decisive nell’individuazione delle due le immagini di videosorveglianza che immortalavano una delle malviventi mentre, poco dopo essere uscita dal locale, stava togliendo da sotto l’abito il portafogli per metterlo all’interno del proprio marsupio.

