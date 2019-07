Siena Parcheggi riscuote per il Comune, FP Cgil: "Confronto sul contratto di servizio"

L’approvazione in Consiglio Comunale dell’affidamento alla Siena Parcheggi di tutte le riscossioni del Comune di Siena ci trova decisamente contrari. Abbiamo sempre ribadito a questa Amministrazione la nostra posizione di contrarietà ad ogni tipo di esternalizzazione. Prima, quando sembrava che procedesse alla costituzione di un nuovo soggetto, e dopo, quando è stato individuato in Siena Parcheggi l’affidatario in house providing.

Per noi la gestione diretta dei servizi è sempre la migliore, se si vuole allontanare il rischio di un abbattimento della qualità e di un aumento dei costi, oltre al delegare ad altri la programmazione, la gestione ed il controllo delle attività. Le professionalità ottimali e consolidate dei dipendenti dovevano essere rimpinguate con nuove assunzioni ed un contestuale potenziamento della struttura esistente.

Abbiamo da giorni inviato una richiesta di incontro per un confronto sul contratto di servizio dove si ipotizza la possibilità di subappaltare. Inoltre, da mesi, chiediamo come RSU del Comune di Siena ed organizzazioni sindacali l’apertura di un confronto sul trattamento del personale coinvolto. Dovremmo stipulare un accordo su diritti e tutele. Ma purtroppo, temiamo che la scelta di questa Amministrazione sia sempre la stessa, evitare il confronto con i sindacati.

E noi cercheremo di impedirlo, con tutte le nostre forze!