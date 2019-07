Spazzatrici automatiche a Montopoli in Val d'Arno, nuovi cartelli di divieto di sosta

“Spazzatrici automatiche all’opera sul territorio comunale: prende corpo il programma dell’Amministrazione per un maggior efficientamento del servizio e delle soste”

Su tutto il territorio comunale, da qualche settimana, sono stati installati i nuovi cartelli per la regolamentazione delle attività della spazzatrice automatica che garantiranno una miglior pulizia e una più adeguata manutenzione delle strade.

Un progetto svolto in sinergia tra l’assessorato all’ambiente e Lavori pubblici e quello alla Sicurezza e alla Polizia Municipale. Un investimento che l’Amministrazione ha voluto tutelare anche attraverso l’impiego della Polizia Municipale, che sarà impegnata su più fasce orarie e in località sempre diverse, per garantire un efficace svolgimento delle operazioni di spazzamento.

«Le risorse che sono state impiegate dall’Amministrazione per l’attività di spazzamento automatico sono un investimento dell’intera comunità – spiega l’assessore alla Sicurezza e alla Polizia Municipale, dottoressa Roberta Salvadori – per questo abbiamo pensato fosse giusto sostenere le operazioni di spazzamento attraverso il dispiegamento della Polizia Municipale». In ogni caso, per scelta dell’amministrazione, per il momento, gli agenti della Municipale non procederanno alla rimozione coatta dei veicoli in sosta che dovessero interferire con il passaggio delle spazzatrici. «Insieme alle nostre concittadine e ai nostri concittadini vogliamo dar vita a un circolo virtuoso – continua l’assessore – in modo tale che si possa creare una vera e propria spinta educativa che garantisca maggior decoro all’interno del territorio comunale».

«Con l’affissione dei cartelli di divieto di sosta per lo spazzamento si conclude un attento lavoro di studio dei percorsi e dei relativi tempi di percorrenza – afferma infatti l’assessore Alessandro Varallo – per rendere più efficiente ed efficace il sistema e arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza, cercando di limitare il più possibile il tempo di divieto nelle singole strade e tenendo conto delle varie attività presenti nelle varie frazioni».

L’impiego della Polizia Municipale, i cui agenti saranno dispiegati su turni e che toccheranno più zone compatibilmente con la disponibilità del personale, è comunque solo una parte di un programma più ampio e sostanzioso che riguarderà tutto il territorio e che è attualmente allo studio dell’Amministrazione. «Opereremo una revisione e una riorganizzazione del territorio comunale – conclude Salvadori – per garantire così una più efficace garanzia e regolamentazione delle soste». Il piano, in maniera più sistematica ed organica, prenderà corpo a partire da settembre.

Fonte: Comune di Montopoli - Ufficio stampa

