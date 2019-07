Stabile occupato da anarchici a Pisa, avviato lo sgombero

La polizia in tenuta antisommossa sta procedendo allo sgombero di un immobile a Pisa. Lo stabile, un tempo di Enel e da sei anni occupato da un gruppo anarchico, è circondato dagli agenti da alcune ore. Si trova in una zona residenziale di Porta a Lucca e all'interno ci sono ancora alcuni occupanti; decine di altre persone si trovano fuori per impedire lo sgombero. La situazione al momento è tesa ma non vi sono stati disordini. Nell'area si sono verificati pesanti rallentamenti alla viabilità perché i gruppi di anarchici e di esponenti dell'area antagonista hanno occupato la strada impedendo il regolare scorrimento del traffico veicolare. Alcuni occupanti hanno lasciato l'edificio di loro spontanea volontà.

