Sting chiude un Lucca Summer Festival da urlo: la fotogallery

Lunedì 29 luglio l'atmosfera a Lucca è stata magica per il concerto di Sting. Con la sua performance si è chiuso un Lucca Summer Festival da incorniciare sia per la qualità degli spettacoli sia per i numeri. Sting si è esibito in una piazza Napoleone col tutto esaurito, novemila persone sono accorse in centro a Lucca e hanno cantato assieme all'ex componente dei Police. Una serata emozionante, che potete rivivere con la fotogallery di Stefano Dalle Luche.

