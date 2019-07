Tagliano bosco a Capraia e Limite senza autorizzazione paesaggistica: denunciati

Denunciate 4 persone a Capraia e Limite che stavano tagliando una parte di bosco per la manutenzione e il restauro di cisterne interrate. L'operazione dei carabinieri forestali di Empoli è giunta dopo ripetuti sopralluoghi nell'area interessata di 823 mq. Per i lavori edilizi era stata presentata al comune di Capraia e Limite una CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata), ma i lavori eseguiti hanno comportato una trasformazione di area boscata. I lavori sono stati eseguiti in assenza dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria prevista. I denunciati sono l'amministratore delegato della società agricola affittuaria dei terreni, il direttore dei lavori e la ditta esecutrice.

