Trasporto scolastico, Bagnai (Cdx): "Comportamenti contraddittori dell'amministrazione"

Nonostante nell’ultimo consiglio comunale ci siano state tanto una relazione dell’assessore quanto un’osservazione del sindaco sul tema del trasporto scolastico, l’Amministrazione comunale continua a nostro avviso a mostrare comportamenti contraddittori che non convincono.

Il contratto con la ditta appaltatrice scade agli inizi del mese di agosto e, nonostante la scadenza fosse nota e avremmo auspicato debitamente monitorata, non si sono ancora iniziate le procedure per indire la nuova gara d’appalto. L’assessore ha detto espressamente che nelle more dell’espletamento della gara e conseguente aggiudicazione e stipula del contratto si procederà a prorogare il rapporto con la ditta appaltatrice.

Poiché nel corso del rapporto sono emerse varie criticità, ammesse anche dalla Giunta che però ha ritenuto di non rescindere il contratto, ci si domanda se risponda a criteri di reale pubblica utilità la proroga.

Si ammettono inadempienze nell’adempimento delle prestazioni, forse la proroga è inopportuna e meglio sarebbe stato attivarsi in modo da partire con il nuovo appaltatore all’inizio dell’anno scolastico .

Daniele Bagnai, Montelupo Nel Cuore - Centrodestra per Montelupo

