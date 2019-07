Violet Blend, viene da Firenze la Band Rivelazione dell'Estate 2019 secondo F.I.P.I.

Sono i Violet Blend la Band Rivelazione dell'Estate 2019 per la Federazione Internazionale Proprietà Intellettuale, la F.I.P.I. assegna il riconoscimento per i successi conseguiti negli ultimi mesi dalla band.

I Violet Blend sono una band alternative rock fiorentina nata nel 2014 e capitanata dalla potente voce di Giada Celeste Chelli, con all'attivo un debut album che ha fatto molto parlare di loro in tutta la Toscana. Il lancio di White Mask, il loro primo disco, è stato infatti accompagnato da una impressionante azione di guerrilla marketing che ha visto la città di Firenze invasa da migliaia di maschere bianche trafitte da una V viola. La band ha all'attivo inoltre due lunghi tour internazionali che li hanno visti calcare più di cento palchi italiani ed europei, in particolar modo in UK.

Dopo il trionfo alle finali nazionali di Sanremo Rock 2019 che li ha visti aggiudicarsi il Premio ET- Music e dopo aver calcato il palco di Villa Ada Roma Incontra il Mondo insieme ai Garbage (U.S.A.) i Violet Blend sono la Band Rivelazione dell'Estate 2019.

La band sarà ospite alle finali nazionali della 33° edizione di Sanremo Rock 2020 al Teatro Ariston dove riceverà da F.I.P.I.uno speciale Vinile offerto dal Vinilificio di Cristian Adamo in riconoscimento e meritocrazia per il 2019 come band rivelazione dell'estate.

Una impressionante fase di decollo per i Violet Blend che spiccano il volo verso orizzonti sempre più interessanti. In autunno si prospettano un nuovo tour internazionale ed un nuovo singolo, sentiremo ancora molto parlare di loro.

Fonte: Ufficio stampa

