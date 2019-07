Commemorazione delle vittime dell'Eccidio del Padule, cerimonia anche a Stabbia

Il 23 agosto 1944, per mano nazifascista, sono state uccise 174 persone. Le vittime dell'Eccidio del Padule di Fucecchio ogni anno vengono ricordate sia con una manifestazione unitaria sia nei vari comuni coinvolti.

A Cerreto Guidi sabato 24 agosto, a partire dalle ore 16.30, a Stabbia (prima in Piazza XXIII Agosto e, successivamente, nel Giardino della Meditazione Livio Lensi)si terrà una commemorazione speciale, come si può leggere nella locandina in alto.

Qui in basso invece tutte le iniziative degli altri comuni, con particolare attenzione alla manifestazione unitaria del 1 settembre.

