Alessandro Simonetti in pensione, il saluto di Acque Spa

Lunedì 29 luglio, raggiunto il traguardo della meritata pensione, ha terminato il suo lavoro in Acque spa Alessandro Simonetti. Si è chiusa così una pagina importante per l’acquedotto dell’empolese e per tutti gli "ex" colleghi.

"Una figura storica, sconosciuta ai più: uomo delle retrovie, sempre “sul campo”, a posare nuove tubazioni, sostituire apparecchiature, ma soprattutto trasmettere sapere e conoscenza di un mestiere così altamente specialistico e complesso. Professionalmente ci saluta una figura che si è impegnata, anima e corpo, per garantire alla collettività un servizio così essenziale come quello della fornitura idrica. Ci auguriamo che il futuro gli regali tanto quanto lui ha donato al territorio empolese, ai suoi concittadini e ai colleghi" è la nota dei colleghi.

Fonte: ufficio stampa

