Auto si ribalta a Fucecchio: ferita una 19enne

Una 19enne è rimasta ferita tra Cerreto Guidi e Fucecchio, in Via Valpinzana, in un incidente. Per cause ancora da accertare la ragazzi si è ribaltata con l'auto in un tratto di strada con discesa ripida rimanendo sulla carreggiata. Non sarebbero coinvolti altri mezzi. Non si conoscono al momento le condizioni della ragazza, ma non dovrebbero essere gravi.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto a stabilizzare il veicolo e successivamente ad estrarre dall’abitacolo la ragazza, per poi affidarla ai sanitari intervenuti con l'automedica e un'ambulanza della Misericordia di Fucecchio.

