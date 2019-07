Rapinò una bottega in centro, 31enne arrestato dopo otto mesi

Nella mattina di oggi, mercoledì 31 luglio, un 31enne è stato arrestato per un furto avvenuto il 23 dicembre 2018 Firenze. Circa otto mesi fa il 31enne - E.K.A. le iniziali - con un complice ha scardinato la porta di ingresso della Bottega del Tartufo in centro storico e ha rubato denaro e generi alimentari di valore per oltre 3mila euro. In quell'occasione, inoltre, ha divelto gli infissi per un danno da 3mila euro.

Le videocamere di sorveglianza hanno ripreso il furto, che è stato analizzato dai carabinieri della stazione di Uffizi. Dopo aver visionato i filmati, i militari hanno riconosciuto il 31enne, pregiudicato, e lo hanno arrestato. Utili ai fini dell'indagine anche le impronte lasciate dall'arrestato sulla porta d'ingresso della bottega.

Tutte le notizie di Firenze