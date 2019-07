Cade dal lucernario e si aggrappa con una mano, salvataggio da film a Lucca

Intervento di salvataggio di polizia e vigili del fuoco in quel di Lucca, negli ex Macelli. L'uomo è caduto nel vuoto dopo la rottura del lucernaio ed è precipitato dall'apertura del solaio sopra la tromba delle scale, 3 piani di scale. Ha avuto la prontezza di spirito per aggrapparsi con una mano all'estremità dell'apertura. Gli altri operai si sono fiondati ad aiutare l'uomo, senza però riuscire a sollevarlo. La situazione era resa complicata dagli spazi stretti e dalla precaria stabilità del solaio. Così sono stati chiamati le volanti della polizia e i vigili del fuoco. Questi ultimi con l'autoscala si sono calati con tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali) e hanno imbracato l'uomo per metterlo in salvo. L'operaio ha riportato solo qualche graffio e domani potrà festeggiare il suo compleanno.

