Calenzano diventa plastic free, approvata la mozione

Anche Calenzano ha approvato una mozione “plastic free”. Tutto il Consiglio Comunale ha detto sì alla proposta dei gruppi di maggioranza PD e Calenzano Futura per limitare al minimo l’utilizzo della plastica monouso, anche con sistemi incentivanti.

“E’ un tema molto importante, di livello mondiale – ha commentato l’Assessore all’Ambiente Irene Padovani -, ma anche noi come Comune, con i nostri 17mila abitanti, possiamo fare qualcosa. Con questa mozione si dà un ulteriore contributo alla riduzione della plastica, come già il Comune fa da anni sia al proprio interno che nelle manifestazioni che promuove”.

Negli edifici comunali infatti ci sono già da anni erogatori di acqua potabile, utilizzata anche per il consiglio comunale dove nell’ultima seduta sono stati distribuiti bicchieri in carta di Publiacqua. Sul territorio ci sono tre fontanelli, che l’Amministrazione conta di incrementare. Inoltre si portano avanti campagne di sensibilizzazione, giornate di pulizia dei parchi durante la festa dell’ambiente e nell’ultima edizione del festival del camminare “Calenzano Passo Passo” non sono state distribuite bottigliette d’acqua, ma si chiedeva ai partecipanti di portare la propria borraccia.

“Tra due anni entrerà in vigore la direttiva europea – ha continuato Padovani –, che vieta l’uso della plastica monouso, portando un grande cambiamento nelle nostre abitudini quotidiane. Nel frattempo la Regione Toscana ha approvato una legge regionale che bandisce fin d'ora questi oggetti da spiagge, parchi e aree protette, sagre, manifestazioni fieristiche e eventi finanziati dagli enti pubblici. Nel futuro anche il Comune di Calenzano si adopererà per regolamentare l’uso della plastica”.

Fonte: Comune di Calenzano - Ufficio stampa

