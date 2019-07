Camion incastrato in un sottopasso a Rifredi

Un camion è rimasto incastrato in un sottovia in via Panciatichi a Firenze. Il mezzo, adibito al trasporto di materiale edile, per cause in corso di accertamento si è incastrato con la gru retro-cabina al soffitto all’ingresso del sottopassaggio ed è rimasto con la parte anteriore del mezzo sospeso in aria.

Sul posto i vigili del fuoco di Firenze Ovest, assieme alla polizia municipale e ai carabinieri. Presente anche il personale sanitario inviato dal 118, che ha preso in carico i due occupanti del camion.

La circolazione è stata interrotta durante le operazioni di messa in sicurezza, al termine delle quali, i vigili del fuoco hanno provveduto alla verifica con l’autoscala di eventuali parti di cemento armato distaccate a seguito della collisione del braccio della gru ed è stata riaperta alla circolazione veicolare.

Tutte le notizie di Firenze