Carrozzeria con rifiuti pericolosi e ricambi venduti online, la scoperta a Cerreto Guidi

Un deposito incontrollato di rifiuti pericolosi costituiti da veicoli fuori uso è stato trovato a Cerreto Guidi. I carabinieri forestale di Empoli si sono recati in una carrozzeria cerretese e lì hanno fatto la scoperta, denunciando il titolare.

Il deposito era coperto da vegetazione rampicante e ai veicoli mancavano le parti essenziali, giacenti da numerosi anni nel resede dell'autofficina e in un fondo recintato di proprietà, situato non distante.

I militari hanno, inoltre, certificato una gestione illecita di rifiuti costituiti da veicoli fuori uso: l'autofficina smontava alcune vetture e utilizzava le parti quali ricambi per il restauro di altri veicoli o per la commercializzazione on-line sul sito Subito.it. Per questo è scattata la denuncia.

