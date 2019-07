Continua a spacciare shaboo dai domiciliari, in carcere a Prato

Nel pomeriggio di martedì 30 luglio i carabinieri del Radiomobile dei carabinieri di Prato hanno trasferito in carcere un 44enne cinese, già ai domiciliari. Dalla perquisizione in casa durante l'edecuzione dell'ordinanza, i militari hanno trovato un etto di shaboo ben nascosto. Si sono rilevati veri i sospetti sulla prosecuzione dello spaccio nonostante la restrizione cautelare. È scattata così un'ulteriore denuncia in stato di arresto e l'immediato trasferimento al carcere della Dogaia.

