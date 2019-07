Dodgeball, bronzo femminile italiano per le selezioni a Newcastle: c'è anche un po' di Empoli

Festa grande per la Nazionale Italiana di Dodgeball a Newcastle, Inghilterra, dove dal 25 al 28 Luglio si è volto il 10° Campionato Europeo di questa disciplina in continua crescita. Le selezioni maschile e mista, infatti, si sono piazzate entrambe al quinto posti, mentre la femminile bissa il risultato dello scorso anno (Lignano Sabbiadoro 2018) e conquista uno splendido bronzo! Questi risultati spalancano alla nostra nazionale le porte del Mondiale in programma il prossimo anno, sempre nel Regno Unito, al quale l'Italia parteciperà per la seconda volta con la squadra femminile, mentre sarà un esordio assoluto per maschile e mista. C'era anche un po' di Empoli tra le fila azzurre impegnate nella manifestazione: nelle formazioni si annoveravano infatti ben 5 atleti dell'Empoli Swarm, equamente suddivisi in tutte le categorie. L'avventura inglese della nostra nazionale era partita subito in salita, con due forfait pochi giorni prima della partenza e una serie di voli cancellati che hanno ritardato l'arrivo degli Azzurri a Newcastle. Nonostante questo, il bel gioco espresso e lo spirito di gruppo dimostrato in campo hanno permesso a tutte e tre le selezioni di passare il turno nella fase a gironi (prime le ragazze, secondi maschile e mista) approdando quindi tra le migliori otto. Per le compagini maschile e mista, purtroppo, la scalata al primo posto si è conclusa ai quarti, rispettivamente contro Scozia e Inghilterra, salvo poi raggiungere il 5° posto battendo Irlanda e Svezia (maschile) e Francia e Galles (mista). Le ragazze, invece, escono sconfitte solo in semifinale contro le padrone di casa inglesi, conquistando però il terzo gradino del podio avendo la meglio sulle giocatrici gallesi. Complimenti quindi a tutti i nostri Azzurri e agli empolesi Alessandro Gozzi, Matteo Bracaloni, Lucrezia Santoni, Annunziata Ferrulli e Simone Neri per questi ottimi risultati.

Fonte: Empoli Swarm ASD

Tutte le notizie di Empoli