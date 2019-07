Enrico Rossi: "Un errore uscire dal PD". Bozzaotre: "Bentornato a casa"

“Grazie per il lavoro e bentornato a casa”, con queste parole il Segretario di Pistoia Maurizio Bozzaotre ha accolto alla Festa de l’Unità di Pistoia il presidente di Regione Enrico Rossi, di nuovo nel Partito Democratico dopo lo strappo dello scorso anno. “Sono commosso - ha detto Rossi - stringere le mani dei volontari, visitare le cucine, mi ha subito fatto sentire nel posto giusto. Il PD è l’unico argine alla deriva di questo governo”.

Rossi non si è sottratto a una severa autocritica: “Uscire dal Partito Democratico è stato un grave errore, un fallimento. Il risultato di Leu è stato miserrimo, adesso occorre operare per l’unità delle forze che si oppongono a questa destra. Serve un’alleanza ampia, che va da Calenda alla sinistra”.

“Nessuna possibilità di alleanza col Movimento 5 Stelle - ha ammonito Rossi - piuttosto dobbiamo proporci come alternativa a questo governo che sta portando l’Italia alla deriva. Conte aveva annunciato un anno meraviglioso, eppure l’Italia è a crescita zero. Dove troveranno 35 miliardi per mettere a posto il bilancio? Il Reddito di cittadinanza è una presa in giro, puntiamo piuttosto al Lavoro di cittadinanza”.

Riguardo alle prossime elezioni regionali, Rossi ha suggerito di “scegliere il candidato presidente senza le primarie. Rischiamo di ridurre questa scelta a una guerra fra tifoserie” mentre sarebbe necessario “lavorare a una coalizione con il Partito Democratico al centro del progetto per l’unità”.

Al dibattito hanno preso parte anche Paolo Bettazzi, di Cna Toscana Centro e il Segretario pistoiese della Cgil, Daniele Gioffredi. Insieme a Enrico Rossi hanno commentato il “Patto per la Toscana” che il governatore ha presentato alle forze sociali per lo sviluppo e la crescita. “A Pistoia c’è un livello altissimo di ricerca ed eccellenza nel settore ferroviario. Le nostre imprese hanno reagito bene alle difficoltà, ci sono criticità ma anche straordinari punti di forza”, ha concluso Rossi.

Fonte: Pd Pistoia

Tutte le notizie di Pistoia