Festa di saluto e chiusura dei centri estivi a Fucecchio

Si sono svolti ieri i festeggiamenti di saluto e chiusura dei centri estivi organizzati dal Comune di Fucecchio e gestiti dalla cooperativa La Giostra Onlus del Consorzio Co&So.

Tra i vari momenti che hanno radunato tutti i ragazzi e gli operatori che hanno preso parte ai centri estivi, particolarmente emozionante è stata la festa dedicata ai più piccoli, i bambini dai 3 ai 6 anni, organizzata nella Buca del Palio: ad attendere i bambini musica, maghi e clown in un’atmosfera circense. All’ombra degli alberi è andato in scena un entusiasmante spettacolo in cui la magia delle bolle di sapone, del mago burlone, del clown ventriloquo e del violinista presentatore ha coinvolto i bambini tra risate, sorrisi e allegria.

Ai saluti finali degli operatori si sono poi aggiunti quelli del presidente della cooperativa, Silvia Ciattini, del sindaco Alessio Spinelli e del vicesindaco Emma Donnini che, con la loro presenza, hanno ribadito l'importanza dei progetti educativi e dei servizi a sostegno delle famiglie, dei bambini e dei giovani, in cui il Comune e la cooperativa credono e investono importanti risorse.

Dal Comune arriva "un sentito ringraziamento a tutti gli operatori che hanno reso possibile la realizzazione dei centri estivi e ai ragazzi e alle ragazze di 'E…state in Comune' per la loro preziosa collaborazione".

Fonte: Comune di Fucecchio - ufficio stampa

