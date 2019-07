Festa de L’Unità di Castelfiorentino, i ringraziamenti per i 25 giorni di festa

Domenica 28 luglio, dopo più di tre settimane, si è conclusa la 72esima festa de l’Unità di Castelfiorentino. La segretaria del pd locale, Monica Salvadori, ci tiene a ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile il successo della manifestazione, volontari e partecipanti: "E’ stata una festa molto importante per il Pd castellano, arrivata subito dopo il bel risultato elettorale delle amministrative 2019. Mai come quest’anno devo ringraziare di cuore tutti i volontari che per ben 25 giorni hanno animato la festa castellana. Siamo partiti con l’organizzazione solo dopo il 26 maggio, molto stanchi per gli impegni elettorali, ma grazie ad una bella squadra ormai rodata negli anni, con tante new entry e con tanti giovani, siamo riusciti anche quest’anno a ottenere un grande risultato in termini di presenze, di dibattiti politici e divertenti serate".

Anche il sindaco Alessio Falorni si unisce ai ringraziamenti: "Sono settantadue anni che la Festa dell’Unità a Castelfiorentino è semplicemente LA FESTA, l’appuntamento immancabile del luglio castellano, uno dei punti di riferimento più saldi dove si trova sempre un sorriso sincero per chi si impegna per puro volontariato. Anche quest’anno una bellissima manifestazione di democrazia, di comunità, e di politica, nel senso più puro del termine. Un grazie di cuore a tutti!".

Il prossimo appuntamento con la festa de L’Unità di Castelfiorentino è per il 2020.

