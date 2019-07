Muore 58enne in bici investita a Vinci da un mezzo pesante

Una donna di 58 anni di nazionalità polacca è morta sul posto dopo essere stata investita in bici nella rotatoria di via Pietro Nenni a Spicchio-Sovigliana di Vinci, nei pressi del ponte che collega la frazione ad Avane (Empoli) attraversando l'Arno. Il fatto è accaduto alle 10 di questa mattina. La due ruote è stata travolta da un mezzo pesante. Sul posto per l'incidente mortale la Misericordia di Vinci con un'ambulanza e un'automedica. Il traffico è al momento completamente bloccato per chi si dirige in direzione Empoli addirittura da Petroio, anche perché tra le auto in coda è avvenuto un altro scontro. I rilievi sono in carico alla polizia municipale dell'Unione dei Comuni.

