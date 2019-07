Lavori sulle tubazioni di via Bolognese a Firenze

Nella notte tra 5 e 6 agosto si realizzeranno i lavori di collegamento delle nuove tubazioni dell’acquedotto di via Bolognese nel Comune di Firenze posate nelle settimane scorse. Per questo sarà necessaria la chiusura dell’acqua dalle ore 22.00 di lunedì 5 nelle seguenti vie: via Bolognese (tratto tra Ponte Rosso e via Salviati), via Trento, via Trieste, via Bezzecca, via del Pellegrino, via Massaia, via Stibbert, via di Montughi, via di Santa Marta, vicolo di San Marco Vecchio, viuzzo dei Bruni, via dei Cappuccini, via Ernesto Rossi, via Casamorata, via Michele Mercati, via Malpighi, via Spallanzani, via Mattioli, via Celso, via Castaldi, via Burci, via Banti, vicolo del Cionfo, via della Pietra, viuzzo del Poggiolino, via del Poggiolino, via Bardelli, via Dogliotti, via Jahier, via Levi, via del Giuggiolo.

La situazione tornerà a normalizzarsi nelle prime ore della mattina di martedì 6 agosto.

Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questi lavori creeranno loro.

Fonte: Ufficio stampa

