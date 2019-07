Lavoro, Toscana Energia assume: ecco come candidarsi

Toscana Energia ha indetto una selezione per l’assunzione di 5 Operai distribuzione / Lavori di rete da inserire presso l’Unità Distribuzione.

La selezione è finalizzata alla formazione di una graduatoria per l’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante. L’azienda attingerà alla graduatoria nei diciotto mesi successivi alla conclusione della procedura selettiva per la copertura di ulteriori posizioni lavorative necessarie come Operaio Distribuzione / Lavori di Rete.

La domanda (scaricabile sul sito aziendale www.toscanaenergia.eu alla sezione lavora con noi) e i documenti allegati dovranno essere presentati entro il 2 settembre 2019 – ore 18.00. L’inserimento delle informazioni necessarie per candidarsi alla selezione e il caricamento della domanda di ammissione e dei documenti richiesti dovranno avvenire esclusivamente attraverso il sito www.cba-consulting.it.

Per essere ammessi i candidati dovranno essere in possesso dei requisiti indicati nell’avviso (disponibile sul sito) tra cui aver compiuto i 18 anni e non aver superato i 29 anni e sei mesi di età.

Fonte: Toscana Energia

Tutte le notizie di Toscana